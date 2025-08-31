Подробно търсене

Левски надви ЦСКА 1948 като домакин

Ивайло Георгиев
Левски надви ЦСКА 1948 като домакин
Левски надви ЦСКА 1948 като домакин
БТА, София (31 август 2025) На стадион „Георги Аспарухов“ се провежда футболна среща между отборите на ПФК Левски и ЦСКА 1948. Мач от седмия кръг на efbet Лига. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
31.08.2025 21:11
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Левски - ЦСКА 1948                      2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 8, 2:0 Майкон 34, 2:1 Мамаду Диало 50             

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)  2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2

по-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

от събота:
Славия - ЦСКА                           2:2 (2:1)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 3, 1:1 Жордан Варела 27, 2:1 Янис Гермуш 38, 2:2 Леандро Годой 52
червен картон: Джеймс Ето'о 70 (ЦСКА)

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)   1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)

от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

 1. Левски              6   5  1  0  13:2  16 точки
 2. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 
 3. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13  
 4. ЦСКА 1948           7   4  1  2   9:7  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 7. Ботев Враца         7   2  4  1   6:4  10
 8. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 9. Берое               6   1  3  2   7:11  6
10. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
11. Арда Кърджали       6   1  3  2   8:6   6
12. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
13. Славия              7   1  2  4   8:13  5
14. ЦСКА                6   0  4  2   4:6   4
15. Спартак Варна       7   0  4  3   5:9   4
16. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4

/ИК/

Свързани новини

31.08.2025 22:01

Хулио Веласкес: "Благодаря на публиката, която очевидно оцени усилията на играчите след толкова изтощителната програма"

Старши треньорът Хулио Веласкес благодари на публиката на Левски за подкрепата към отбора по време на тежката серия от мачове от началото на сезона. Футболистите на испанеца играха пред предимно пълни "сини" сектори осем мача в евротурнирите и седем
31.08.2025 21:41

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви треньорът Иван Стоянов

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Иван Стоянов на пресконференцията след поражението с 1:2 срещу Левски в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига.  "Червените" допуснаха головете през
31.08.2025 21:12

Левски оглави еднолично класирането във футболното първенство с победа срещу ЦСКА 1948 на "Георги Аспарухов"

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и ЦСКА 1948:  Левски - ЦСКА 1948 - 2:1 (2:0)голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 8, 2:0 Майкон 34, 2:1 Мамаду Диало 50стадион: "Георги Аспарухов", Софияглавен

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация