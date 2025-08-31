Хулио Веласкес: "Благодаря на публиката, която очевидно оцени усилията на играчите след толкова изтощителната програма"

Старши треньорът Хулио Веласкес благодари на публиката на Левски за подкрепата към отбора по време на тежката серия от мачове от началото на сезона. Футболистите на испанеца играха пред предимно пълни "сини" сектори осем мача в евротурнирите и седем в първенството, а днес надвиха трудно с 2:1 ЦСКА 1948.

Левски поведе с голове на Кристиан Димитров и Майкон през първото полувреме, а Карл Фабиен пропусна на празна врата. Така ЦСКА 1948 получи възможност да се върне в мача и го направи с попадение на Мамаду Диало, но "червените" не успяха да върнат и второто.

"Днес беше труден мач. Срещнахме силен отбор, който е с добри резултати през този сезон. През първото полувреме моят отбор ми хареса с топката, създадохме и доста положения. Можехме да водим с повече на почивката. Пропуснахме изключително чиста възможност на празна врата", заяви Веласкес на пресконференцията след мача.

"През първото полувреме не ми хареса, че линиите стояха далеч една от друга във фаза защита. Може би това се дължи на умората в футболистите. Доста от титулярите играха и в четвъртък. В общи линии обаче направихме добро първо полувреме. Второто бе равностойно. Топката стигаше много бързо от едното до другото поле и аз лично харесвам това. Отдавам го на умората и на желанието на противника да стигне до добър резултат", продължи испанецът.

"Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек. Благодаря на публиката, която очевидно оцени усилията на играчите след толкова изтощителната програма", каза още той.

"На футболистите им се отразяват положително тези неща, защото видяха на какво са способни. Направиха много добри осем мача в европейските турнири и бяха изключително близо до груповата фаза. Изправихме се срещу много трудни отбори и можем да поставим висока оценка на отбора. Трябва да пренесем този позитивизъм в шампионата", завърши Веласкес.

Сега на "сините" им предстои двуседмична пауза, по време на която националният отбор на България ще играе световна квалификация с представителния тим на родината на Веласкес - Испания.

"Имаме четирима футболисти в националния отбор и им пожелавам късмет. Най-важното е да не се контузят, пък дано да видим хубав мач. Ясно е, че Испания е сериозна сила във футбола. Пожелавам да се получи добра атмосфера и спектакъл. Със сигурност ще гледам", завърши той.