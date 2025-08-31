Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви треньорът Иван Стоянов
Иван Стоянов / Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
31.08.2025 21:41
 (БТА)

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Иван Стоянов на пресконференцията след поражението с 1:2 срещу Левски в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. 

"Червените" допуснаха головете през първото полувреме, но изиграха силна втора част и се върнаха в двубоя чрез Мамаду Диало. Те обаче не успяха да стигнат до второ попадение. 

"В началото отстъпвахме в агресията, направихме и няколко грешки, които ни струваха скъпо", заяви Иван Стоянов след края на мача. 

"Направихме бърза смяна, за да променим нещо и да се върнем в мача. През второто полувреме излязохме както трябва и играхме по-силно. Нямахме какво да губим. Радвам се, че Мамаду Диало вкара във всеки мач, но той не може да го прави сам. Футболът е колективен спорт и само един човек не може да побеждава отбори", продължи треньорът на ЦСКА 1948.  

"Можем и да сме доволни, и да съжаляваме за изпуснатите точки досега. Днес се представихме добре през второто полувреме. Левски обаче е силен отбор, честитя им победата и им пожелавам да продължават все така", завърши той. 

/ИК/

Към 22:39 на 31.08.2025 Новините от днес

