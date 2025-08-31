Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви треньорът Иван Стоянов

Грешките от първото полувреме струваха скъпо на ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Иван Стоянов на пресконференцията след поражението с 1:2 срещу Левски в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига.

"Червените" допуснаха головете през първото полувреме, но изиграха силна втора част и се върнаха в двубоя чрез Мамаду Диало. Те обаче не успяха да стигнат до второ попадение.

"В началото отстъпвахме в агресията, направихме и няколко грешки, които ни струваха скъпо", заяви Иван Стоянов след края на мача.

"Направихме бърза смяна, за да променим нещо и да се върнем в мача. През второто полувреме излязохме както трябва и играхме по-силно. Нямахме какво да губим. Радвам се, че Мамаду Диало вкара във всеки мач, но той не може да го прави сам. Футболът е колективен спорт и само един човек не може да побеждава отбори", продължи треньорът на ЦСКА 1948.

"Можем и да сме доволни, и да съжаляваме за изпуснатите точки досега. Днес се представихме добре през второто полувреме. Левски обаче е силен отбор, честитя им победата и им пожелавам да продължават все така", завърши той.