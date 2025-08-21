Футболистите на Левски вложиха много в мача с АЗ Алкмаар и по-логичният изход бе равенство, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след поражението с 0:2 срещу нидерландците в първата среща от плейофния кръг на Лигата на конференциите.

"Футболистите вложиха много в този мач. През първото полувреме ни липсваше да играем по-продължително с топката. Доста бързо я губехме на моменти и трябваше да се организираме отново в защита. В общи линии обаче отборът стоеше добре в защита", заяви Веласкес на пресконференцията след мача.

"Може би ни липсваше концентрация и по-добра подредба, когато те заиграха с трима в линия в защита, но пак стояхме добре. Момчетата вложиха много усилия и успявахме да правим добри атаки. Липсваше ни само точност в завършващата фаза.

"През второто полувреме коригирахме някои неща относно притежанието на топката. Ключовото в мача обаче бяха двата гола, които не са типични за нашия отбор. Пропуснахме и 100-процентова ситуация (на Марин Петков - б.а.), която можеше да бъде определяща за мача, а и ударихме греда. Можехме да бъдем и по-добре организирани при головете им.

"Отговорът на отбора ми хареса много. Показахме, че имаме присъствие в мача и вярваме. До последната минута имахме шансове, влизахме дълбоко в противниковото поле. По-нормалният резултат би бил едно равенство, но не трябва да забравяме, че противникът ни бе на добро ниво".