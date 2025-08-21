Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Алдаир: "Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави"
БТА, София (21 август 2025) На стадион "Васил Левски" се играе първи мач от плейофния кръг на турнира Лига на конференциите между отборите на Левски (България) и АЗ Алкмаар (Нидерландия).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
21.08.2025 23:13
 (БТА)

Футболистите на Левски заминават за реванша срещу АЗ Алкмаар с високо вдигнати глави, заяви десният бранител Алдаир след поражението с 0:2 в първи мач от плейофите на турнира Лига на конференциите

"През първото полувреме стояхме доста добре на терена. Бяхме организирани и групирани. Искахме да покажем най-доброто от себе си. Знаехме, че през второто полувреме трябва да бъдем още по-внимателни, защото те вдигнаха оборотите и бяха по-агресивни. Получихме два бързи гола и имахме положения, можехме да вкараме", каза той. 

"Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави. Левски никога не се предава и ще покажем, че можем да играем с тях като равен с равен. Знаем, че АЗ Алкмаар играе в силно първенство, едни от най-добрите там са. Ние също знаем нашите силни страни", добави Алдаир. 

