Алдаир: "Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави"

Футболистите на Левски заминават за реванша срещу АЗ Алкмаар с високо вдигнати глави, заяви десният бранител Алдаир след поражението с 0:2 в първи мач от плейофите на турнира Лига на конференциите.

"През първото полувреме стояхме доста добре на терена. Бяхме организирани и групирани. Искахме да покажем най-доброто от себе си. Знаехме, че през второто полувреме трябва да бъдем още по-внимателни, защото те вдигнаха оборотите и бяха по-агресивни. Получихме два бързи гола и имахме положения, можехме да вкараме", каза той.

"Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави. Левски никога не се предава и ще покажем, че можем да играем с тях като равен с равен. Знаем, че АЗ Алкмаар играе в силно първенство, едни от най-добрите там са. Ние също знаем нашите силни страни", добави Алдаир.