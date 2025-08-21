Левски изигра много добър мач и отговори на темпото на АЗ Алкмаар, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров

Подробно търсене

БТА, София (21 август 2025) На стадион "Васил Левски" се играе първи мач от плейофния кръг на турнира Лига на конференциите между отборите на Левски (България) и АЗ Алкмаар (Нидерландия).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
21.08.2025 23:17
 (БТА)

Левски изигра много добър мач и отговори на темпото на нидерландския АЗ Алкмаар, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след поражението с 0:2 в първи плейофен мач от футболния турнир Лига на конференциите

"Изиграхме много добър мач. За съжаление допуснахме две грешки и АЗ Алкмаар показа своята класа", заяви Боримиров. 

"Вървим по правилния път и ставаме все по-силни и стабилни с всеки мач. Не мисля, че имаше голяма разлика между двата отбора. Темпото бе сходно, а без грешките те не бяха застрашили вратата ни. Отговорихме на тяхната игра, а те са един от най-добрите отбори в Нидерландия. Доволен съм от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача.  

"Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се много двубои четвъртък-неделя. Сега ще имаме седмица да се освежим и да помечтаем. Благодаря на феновете, прекланям се пред тази публика. В България няма друга като нашата". 

/ХБ/

