Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Хардер

Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Лисабон Конрад Хардер, според Фабрицио Романо.

„Росонерите“ ще платят 24 милиона евро за 20-годишния датчанин, плюс 3 милиона бонуси. Спортинг ще получи и 10 процента в случай на следващата продажба на играча.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на нападателя на 24 милиона евро.

През сезон 2024/25 Хардер изигра 54 мача, отбеляза 13 гола и направи 10 асистенции.