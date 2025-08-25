Подробно търсене

Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Хардер

Боян Денчев
Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Хардер
Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Хардер
снимка: АР, Armando Franca
Милано,  
25.08.2025 15:56
 (БТА)

Милан се е споразумял за трансфера на нападателя на Спортинг Лисабон Конрад Хардер, според Фабрицио Романо.

„Росонерите“ ще платят 24 милиона евро за 20-годишния датчанин, плюс 3 милиона бонуси. Спортинг ще получи и 10 процента в случай на следващата продажба на играча.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на нападателя на 24 милиона евро.

През сезон 2024/25 Хардер изигра 54 мача, отбеляза 13 гола и направи 10 асистенции.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:13 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация