София Ангелова
Осем държави, сред които България, подписаха меморандум за сътрудничество на капиталовите пазари
Илюстративна снимка: АП, Richard Drew
Загреб,  
25.08.2025 15:55
 (БТА)

Меморандум за разбирателство, посветен на сътрудничеството в развитието на капиталовите пазари, подписаха днес в Загреб финансови министри и високопоставени представители на България, Хърватия, Словения, Полша, Словакия, Румъния, Унгария и Северна Македония, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Меморандумът потвърждава общата политическа воля и ангажимент за реформи, които ще позволят изграждането на по-силен, по-ефективен и по-конкурентен капиталов пазар във всички страни от Централна и Югоизточна Европа, отбелязва ХРТ.

В Загреб ще бъде централата на новата компания, която ще обедини и ще ръководи процеса на интеграция на фондовите борси в Централна и Югоизточна Европа.

Министърът на финансите на Хърватия Марко Приморац посочи, че Меморандумът за разбирателство представлява важна стъпка към укрепване на капиталовия пазар в региона.

"Решихме, след като от години обсъждаме темата в Съвета по икономически и финансови въпроси, да обединим сили и да направим съвместна крачка напред на ниво страни, подписали споразумението. Това не е инициатива, която е паралелна или противоположна на амбициите ни в рамките на ЕС, а става дума за допълваща инициатива“, уточни той.

Приморац добави, че целта е предимно хармонизиране на законодателството, правилата за търговия и достъпа до инфраструктура, както и на процедурите за лицензиране.

"В известен смисъл искаме да направим пазарите все по-интегрирани, така че „де факто“ достъп до един от нашите пазари в крайна сметка, когато пазарите са напълно функциониращи, да се счита за достъп до който и да е от тези пазари," каза Приморац.

