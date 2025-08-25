Шестима възпитаници на проф. Пламен Марков от последния випуск на НАТФИЗ вече са част от състава на великотърновския театър

Шестима възпитаници на чл.-кор. проф. Пламен Марков от последния випуск на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ вече са част от състава на Музикално-драматичен театър (МДТ) „Константин Кисимов“ във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на културната институция в старата столица.

Александра Златева, Симона Джурова, Самуил Горанов и Самуил Сребрев са дипломанти от специалност „Актьорство за драматичен театър“ и влизат към драматичния състав на театъра. Младите режисьори Мария Генова и Слави Гергов са завършили „Режисура за драматичен театър“ и ще имат възможност да творят на великотърновска сцена. От новия творчески сезон щатен солист в оперетата е лиричният тенор Цинг Фанг Хъ от Китай.

Младите актьори вече са познати на публиката във Велико Търново от спектакъла „През октомври без теб“ по пиесата на Константин Илиев. Постановката е копродукция на МДТ с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а режисьор е проф. Марков. Спектакълът беше селектиран за участие в Международния фестивал „Друмеви театрални празници“ и представен с голям успех на фестивалната сцена в Шумен. Четиримата са играли заедно и в учебния театър на НАТФИЗ в постановките „Престъпление и наказание“ по романа на Достоевски и „Колко е важно за бъдеш сериозен“ на Оскар Уайлд.

Симона Джурова ще дебютира в състава на МДТ в музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски“, чиято премиера е на 1 септември на великотърновска сцена. Тя изпълнява ролята на чехкинята Марженка, като за първи път ще трябва да се справи с предизвикателството да пее на сцената и то с оркестър. Самуил Горанов и Самуил Сребрев започват репетиции в мюзикъла „Дракула“. Великотърновският театър откупи правата на бродуейския мюзикъл и е първият в България, който ще представи това произведение пред родна публика.

Мария Генова и Слави Гергов са представители на новото поколение млади режисьори, завършили НАТФИЗ с отлични дипломни спектакли и активно участие в студентски и независими театрални проекти. Гергов се дипломира с пиесата „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард. Генова е носител на първа награда от конкурса за абсолвенти, завършващи режисура за драматичен театър, на името на Борислав Чакринов в Бургас. Тя реализира своя дипломен спектакъл „Мъртвешки танц“ от А. Стриндберг на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас. Режисираната от нея постановка „Кухненският асансьор“ от Харолд Пинтър участва във фестивала „Малък сезон 2024“ на Театрална работилница „Сфумато“.

Китайският тенор Цинг Фанг Хъ дебютира на великотърновска сцена в двойната роля на Базилио и Курцио в операта „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт. След това той се превъплъти в образа на принц Су-Чонг в оперетата „Страната на усмивките“ на Лехар. Талантливият солист спечели симпатиите на публиката и в концерта „Съкровения“ на МДТ, в който пее на една сцена с Орлин Горанов. Цинг Фанг Хъ е бакалавър по вокална педагогика от Музикалната академия на град Шенян в Китай и магистър по оперно пеене от Консерватория „Джовани Б. Мартини“ в италианския град Болоня. Сега е докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София, като успешно съчетава академичните изследвания с активно участие в оперни проекти.