Проектът за интерактивен киоск „Дигитален прозорец към Археологически музей „Марица-изток“ в Раднево е завършен

Проектът за интерактивен киоск „Дигитален прозорец към Археологически музей „Марица-изток“ – Раднево“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, е успешно завършен, съобщиха от Община Раднево.

Киоскът представя систематизирана информация за най-интересните археологически находки и обекти, проучвани на територията на „Мини Марица-изток“. В него са дигитализирани десетки архивни кадри и стотици артефакти от експозицията и фондовете на музея. Целта е посетителите от всички възрастови групи да получат по-интересно, достъпно и интерактивно изживяване, като същевременно се популяризира богатото културно наследство на региона.

Съдържанието е достъпно и на английски език и ще бъде периодично обновявано с нови мултимедийни продукти, данни за нови обекти и резултати от археологически проучвания.

В разработването на проекта са участвали археолозите от музея и IT-специалисти от студио „Сфера“ към „РИСК Електроник“ ООД. Киоскът ще бъде официално представен пред публиката през септември, когато за първи път музеят ще се включи в международната инициатива „Европейски дни на наследството“, насочена към опазването и популяризирането на европейското културно наследство.

БТА припомня, че в музея между 5 и 8 септември са предвидени дни на отворените врати, които са част от програмата по повод празника на Раднево.