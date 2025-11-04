Перу прекъсва дипломатическите си отношения с Мексико заради молба за убежище на бившата министър-председателка Бетси Чавес

Перу реши да прекъсне дипломатическите си отношения с Мексико, съобщи вчера външният министър на андската страна, след като мексиканските власти започнаха процедура за предоставяне на убежище на бившата перуанска министър-председателка Бетси Чавес, предаде Ройтерс.

Перуанският външен министър Уго де Зела каза пред журналисти, че правителството на Мексико е извършило "неприятелски акт", започвайки процедура за предоставяне на убежище на Чавес, която е служила под ръководството на бившия президент на Перу Педро Кастильо.

Министерството на външните работи на Мексико не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

Кастильо бе отстранен от длъжност и арестуван в края на 2022 г. след опит да разпусне Конгреса (парламента) на Перу. Чавес също е изправена пред наказателни обвинения за предполагаемата ѝ роля.

През септември Чавес отрече, че се е опитвала да избяга в посолството на Мексико в Перу, докато Кастильо се опитваше да разпусне Конгреса. Шофьорът ѝ свидетелства, че Чавес е поискала от него да я закара в мексиканското посолство в Лима преди да се върне в офиса си.