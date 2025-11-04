Университетът на Пенсилвания заяви, че се е обърнал към ФБР заради пробив в базата данни на негови бивши възпитаници и дарители

Университетът на Пенсилвания съобщи, че се е обърнал към Федералното бюро за разследване (ФБР), след като до бивши негови възпитаници и дарители са били изпратени оскърбителни съобщения по електронната поща, предаде Ройтерс.

В изявление на университета се казва, че пробивът в базата данни е засегнал "избрани информационни системи".

"Работим с правоприлагащите органи и с други технически ресурси на трети страни, за да разрешим проблема възможно най-бързо", заявиха вчера университетските власти. ФБР не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

Изпратено по електронната поща съобщение до бивши възпитаници на университета на Пенсилвания миналия петък, предоставено на Ройтерс, показва, че някой, представящ се за принадлежащ към университета, критикува институцията като "елитарна", "неистинска" и "напълно незаслужила", използвайки и други, по-груби изрази, за да опише персонала и нейните студенти.

Уебсайтът "Блийпинг къмпютър" (Bleeping Computer), който се занимава главно с въпроси на киберсигурността, цитира неизвестно лице или организация, идентифицирана само като "хакер", съобщавайки, че пробивът е разкрил данни за 1,2 милиона бивши възпитаници и дарители на университета на Пенсилвания.

Ройтерс не бе в състояние да потвърди тези твърдения чрез независими източници или да идентифицира хакера или хакерите, замесени в случая.

Висшите учебни заведения в САЩ отдавна са примамливи цели както за шпиони, така и за киберпрестъпници.