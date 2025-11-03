Емблематична палестинска сладкарница отново отвори врати в Газа

Популярна сладкарница в Газа - символ местната традиция в приготвянето на десерти, отново отвори врати след двугодишно отсъствие пише в. "Нешънъл". Възстановяването ѝ, след като бе разрушена по време на конфликта, е малък акт на възраждане за потъналия в руини град, отбелязва изданието.

"Най-накрая се върнахме на работа в един от най-известните магазини за сладкарски изделия в Газа, за да предложим на хората любимите на поколения десерти", каза пред вестника Халед абу Уда, който работи там повече от петнадесет години. Той изтъква, че не става дума просто за продажба на сладкиши, а за възстановяване на обична част от душата на Газа. "Опитваме се да върнем старите дни, да напомним на хората за хубавите дни, които са изживели тук", добави той.

Сред широкия избор от лакомства е и палестинската вариация кюнефе Набулси - с точещо се сирене, портокалова коричка и захарен сироп. "Това е рецепта от Наблус, предавана от поколение на поколение", обясни Абу Уда.

Възстановяването на сладкарницата е предизвикателство, тъй като липсват съставки, а цените са се увеличили. Особено трудно е рестартирането на бизнес, който зависи от вносни продукти.

"Опитваме се да поддържаме цените възможно най-близки от тези преди войната. Хората имат финансови затруднения, а сладкишите трябва да носят радост, а не тежест", посочи Абу Уда. По думите му отварянето на сладкарницата е "послание за живот и надежда".

Откликът сред хората е поразителен, те се тълпят около сладкарницата, изкушени от аромата на сироп и разтопено сирене. "Опитах кюнефе още първия ден и вкусът бе точно същият като преди войната. Ние, жителите на Газа, обичаме кюнефе, а това на Абу Суд е просто неустоимо", каза Рагеб Абу Хуайшал, който е един от първите клиенти.

"Без значение колко труден става животът, любовта на Газа към сладкишите никога не намалява", добави Абу Уда.