Американско-арабският комитет за борба срещу дискриминацията оспорва нов калифорнийски закон за антисемитизма

Американско-арабският комитет за борба срещу дискриминацията оспори нов закон в щата Калифорния, целящ да защити еврейските студенти от дискриминация, като твърди, че той е конституционно неясен и нарушава правото на свободно изразяване на организацията, предаде Асошиейтед прес.

Искът, заведен от организацията във федерален съд миналата неделя в калифорнийския град Сан Хосе, има за цел да обяви за невалиден закона, подписан от губернатора на щата Гавин Нюсъм миналия месец, въз основа на който се създава служба за граждански права, подпомагаща училищата с идентифицирането и превенцията на антисемитизма. Щатските законодатели одобриха нормативния акт предвид нарастването на политическото напрежение в САЩ след началото на войната в Израел.

Новият закон, който влиза в сила от 1 януари 2026 г., не дава определение за антисемитизма, но оставя преподавателите с впечатлението, че те биха могли да бъдат обвинени в дискриминация, "ако изложат учениците си на представи, информация и образователен материал, които могат да бъде сметнати като критика спрямо Израел и философията на ционизма", се посочва в съдебния иск.

Дженин Юнес, която ръководи правния отдел към Американско-арабския комитет за борба срещу дискриминацията, отбелязва, че липсата на насоки към закона има възпиращ ефект сред преподавателите по отношение свободата на словото. "До голяма степен те сами се цензурират , защото не знаят какво може да им навлече проблеми", добави тя.

Делото е заведено от името на отделни преподаватели и ученици от държавните училища в щата Калифорния, както и от организацията "Учители за справедливост в Палестина" в Лос Анджелис. В съдебния иск се посочва, че преподавателят по природни науки Джона Олсън често получава въпроси от ученици от предимно провинциалния и християнски училищен окръг за това какво означава да бъдеш евреин. Той отговаря отчасти на тези въпроси, че юдаизмът, изповядван от него, не означава, че подкрепя Израел, и сега се опасява, че може да наруши закона.

Родителите, които също са страна по делото, казват, че се опасяват, че децата им няма да могат да получат широки познания за Израел, палестинците и Близкия изток. Ученици в държавните училища в цялата страна обикновено са защитавани от дискриминация чрез политика на щатско, федерално и окръжно ниво, но поддръжниците на закона твърдят, че е трябвало да направят повече, имайки предвид надигащата се вълна от тормоз и насилие над ученици от еврейски произход.