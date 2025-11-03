Арне Слот: "Трудно ми е да сравнявам двубоите с Реал от миналия сезон и сега"

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори на пресконференция преди домакинството срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Двубоя е от 4-ия кръг на основната фаза на турнира и е насрочен за утре 4 ноември от 22:00 часа. Реал е с пълен актив от 9 точки, докато Ливърпул е с 6 пункта.

„Не, двубоят в неделя срещу Манчестър Сити не е в моите мисли за титулярния състав. Имаме няколко дни между мачовете с моменти, когато има само два дни почивка, както сме сега.

Фримпонг, Алисон и Исак са аут за Реал. Първите двама няма да са линия и за неделя, а за Алекс – да изчакаме и да видим. Може би ще бъде включен в състава, но все още не тренира с отбора.

Трудно ми е да сравнявам двубоите с Реал от миналия сезон и сега. Те имаха много контузии миналия сезон, но Анчелоти свърши страхотна работа, добави няколко играчи, което винаги може да влияе на стила. Видях много добър Реал Мадрид и сега също, те винаги са голяма сила. На колко полуфинала са били през последните години? Много добър отбор“, каза Арне Слот.

Нидерландският специалист говори и за тема свързана с Трент-Александър Арнолд, който отказа да преподпише със своя роден клуб и премина в Реал Мадрид със свободен трансфер.

„Мога само да ви кажа как го посрещам аз. Имам прекрасни спомени за Трент като играч и човек, моят втори капитан. Спомените ми от работата с него са само положителни. Гледал съм го пред телевизора и имам само прекрасни спомени за него с екипа на Ливърпул. Ще получи топло посрещане от мен, но да видим как ще реагират феновете ни – нямам идея. Топло посрещане от мен, това е сигурно“, заяви още Слот.