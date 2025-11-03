Подробно търсене

Христо Стоичков претърпя операция на рамото

Боян Денчев
Христо Стоичков претърпя операция на рамото
Христо Стоичков претърпя операция на рамото
снимка: официален фейсбук Христо Стоичков
Барселона,  
03.11.2025 20:42
 (БТА)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил интервенцията.

„Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.

Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят“, написа Христо Стоичков.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:12 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация