Необходими са спешни действия за финансиране на здравните системи в задлъжнелите страни, заяви СЗО

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че са необходими незабавни и координирани действия за финансиране на основните здравни системи в редица държави, изправени пред тежък дълг и намаляваща международна помощ, съобщи Франс прес.

„Светът е изправен пред глобална извънредна ситуация, свързана с финансирането на здравеопазването, която изисква координирани и спешни действия“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус на среща с държавите членки на Африканския съюз в Женева.

Организацията публикува серия от препоръки за противодействие на краткосрочните и дългосрочните ефекти от рязкото намаляване на международната помощ, което сериозно е нарушило основните здравни услуги в много региони.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом Съединените щати, които са най-големият донор в света, драстично съкратиха чуждестранната си помощ, предизвиквайки тежки последици по целия свят. Други големи дарители също са ограничили приноса си към по-бедните страни, отбелязва АФП.

По данни на СЗО международната здравна помощ се очаква да намалее с над 30% през 2025 г. в сравнение с 2023 г. Към март около 70% от страните с ниски и средни доходи вече съобщават за сериозни затруднения в предоставянето на здравни услуги.

„Тези брутални бюджетни съкращения вече сериозно нарушават здравните системи и услуги. Една трета от страните докладват за критичен недостиг на основни лекарства и здравни програми“, заяви Тедрос.

По думите му пандемията от Covid-19 е натрупала „огромни дългове и е оставила все по-малко фискално пространство за маневриране“, задълбочавайки хроничното недофинансиране на здравеопазването в много държави.

„Настоящата криза обаче предлага възможност – да се обърне страницата на ерата на зависимостта от помощта и да се прегърне нова ера на суверенитет, автономия и солидарност“, добави той.