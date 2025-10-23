СЗО: Повече от 7 млрд. долара са необходими за възстановяването на системата на здравеопазване на Газа

Световната здравна организация (СЗО) съобщи днес, че предвижда, че поне 7 млрд. долара биха били необходими само за възстановяването на системата за здравеопазване на Газа, предаде Франс прес, като се позова на официално изявление на организацията.

"Няма напълно функциониращи болници в Газа и само 14 от 36 работят въобще. Има сериозен недостиг на медикаменти, оборудване и основен медицински персонал", обяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пред журналисти, като предупреди, че "общите разходи за възстановяването на системата на здравеопазване на Газа ще възлизат на поне 7 млрд. долара".