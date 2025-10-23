Подробно търсене

СЗО: Повече от 7 млрд. долара са необходими за възстановяването на системата на здравеопазване на Газа

Николай Джамбазов
Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Снимка: AP/Nardus Engelbrecht
Женева,  
23.10.2025 18:50
 (БТА)

Световната здравна организация (СЗО) съобщи днес, че предвижда, че поне 7 млрд. долара биха били необходими само за възстановяването на системата за здравеопазване на Газа, предаде Франс прес, като се позова на официално изявление на организацията.

"Няма напълно функциониращи болници в Газа и само 14 от 36 работят въобще. Има сериозен недостиг на медикаменти, оборудване и основен медицински персонал", обяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пред журналисти, като предупреди, че "общите разходи за възстановяването на системата на здравеопазване на Газа ще възлизат на поне 7 млрд. долара".

Свързани новини

23.07.2025 16:15

СЗО осъди „систематичното разрушаване“ на здравните заведения в Газа

Световната здравна организация (СЗО) остро разкритикува отношението към здравната инфраструктура по време на конфликта в Газа, след като един от централните складове на организацията бе повреден при атака, предаде ДПА.
22.07.2025 04:38

СЗО съобщи за нападения срещу резиденция на нейния персонал и главния ѝ офис в град Дейр ел Бала в Газа

Световната здравна организация (СЗО) съобщи за нападенията срещу резиденция на нейния персонал и главния ѝ офис в град Дейр ел Бала в ивицата Газа, засегнат от израелски военни операции, предадоха световните агенции. „Резиденцията на персонала на
13.05.2025 13:43

СЗО предупреди за трайно отражение на глада върху цяло едно поколение жители на Газа

Нивата на недохранване в Газа се повишават, а гладът може да има трайни последици върху „цяло едно поколение“, каза днес представителят на Световната здравна организация (СЗО) за окупираните палестински територии Рик Пийпъркорн, цитиран от Ройтерс.

