Унгарски пастор - критик на Орбан, осъди съдебното преследване срещу него като политически мотивирано

Унгарският методистки пастор Габор Ивани - известен критик на премиера Виктор Орбан, осъди съдебното преследване срещу него и други опозиционни фигури, определяйки го като политически мотивирано преди изборите, насрочени за април, предаде Франс прес.

Ивани е обвинен заедно с още осем души, сред които шестима представители на опозицията, в извършване на акт на насилие срещу държавни служители. Обвиненията са свързани със случай от 2022 г., когато данъчните власти извършват акция срещу благотворителната организация на неговата малка, но влиятелна методистка църква.

Според полицията, въпреки че е бил допуснат да присъства на претърсванията, пасторът е подканил свои поддръжници да пробият полицейския кордон около сградата. "По призив на Габор Ивани присъстващите хора започват да блъскат служители, за да пробият кордона", се казва в полицейско изявление.

Ако бъде признат за виновен, 74-годишният унгарски пастор може да получи до 10 години затвор. Сред останалите обвиняеми е и бившата либерална евродепутатка Ана Донат.

Пред унгарски медии Ивани заяви, че не е изненадан от обвиненията. "Очаквано бе, че ще направят това преди изборите", каза той и добави, че случаят е "знаков", тъй като в него са били замесени над 100 души, но обвинения са повдигнати само срещу политически фигури.

В миналото пасторът е бил приближен до премиера Орбан, но отношенията им са се влошили, след като Ивани, уважаван в Унгария заради позициите си срещу комунистическия режим, разкритикува унгарския министър-председател за отношението му към бездомните и бежанците.