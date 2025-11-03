Аманда Анисимова постигна обрат срещу Мадисън Кийс на Финалния турнир на УТА

Аманда Анисимова от САЩ стигна до обрат срещу сънародничката си Мадисън Кийс – 4:6, 6:3, 6:2 във втория кръг в група "Серина Уилямс" на Финалния турнир на УТА на осемте най-добри тенисистки през сезона в Риад (Саудитска Арабия).

Вицешампионката от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ започна колебливо, но след това показа класа и запази шансове да продължи напред. Така тя е с баланс 1-1. Една победа и една загуба има и Ига Швьонтек, която по-рано отстъпи от Елена Рибакина, представителката на Казахстан си гарантира място на полуфиналите.

В последните мачове от група "Серина Уилямс" Анисимова и Швьонтек ще се изправят една срещу друга в повторение на финала от "Уимбълдън".