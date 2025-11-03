Млади фотографи представят благотворителна изложба в Смолян

Изложба художествена фотография „На фокус“ бе открита тази вечер в Клуба на дейците на културата (КДК) в Смолян. Творбите представят младото поколение фотографи на Смолян. Показваме най-младите дарования във фотографията, които наследяват дългогодишните традиции на киноклуб „Орфей“, каза при откриването Светозар Казанджиев, председател на КДК.

Във фокуса на авторите са неповторими пейзажи от Родопите, в които светлини и отблясъци превръщат фотографията в картина. Както художниците на Смолян, и фотографите тръгват от пейзажи, изкушени от Родопите. Започваме с пейзажи, с тях се учим, обяснява Яни Кокаров, един от авторите на изложбата. Част от неговите творби са от Гърция, представяйки кадри от Солун, Атина, Тасос. Представителите на младежката школа на смолянската фотография илюстрират сензитивност и усет за мига. Фотоси от пътувания и уловени образи напомнят за порива на дигиталното поколение моментът да се запечата в кадри, преди да се превърне в спомен. В експозицията са представени фотографии на Атанас Малаков, Виктор Пашов, Димитър Богутев, Елена Маргаритова, Кирил Сарандалиев, Мария Стратева, Петър Бостанджиев, Стилиян Узунов и Яни Кокаров

Изложбата на смолянските фотографи е благотворителна. Средствата от продажбата на 40-те творби ще бъдат дарени за лечението на младия Николай Бозинарев, който страда от множествена склероза.