Един от всеки пет смъртни случая от сърдечносъдови заболявания в Европа може да бъде избегнат, според Европейската агенция за околна среда

Елена Христова
Снимката е илюстративна. АП/Patrick Semansky, File
Копенхаген,  
03.11.2025 22:00
 (БТА)

Един от всеки пет смъртни случая в Европа, свързани със сърдечносъдови заболявания, може да бъде предотвратен чрез ограничаване на екологичните рискове като замърсяване на въздуха, екстремни температури и излагане на вредни химикали, според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), цитирана от АФП.

"В Европейския съюз сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смъртност: през 2022 г. от тях са починали над 1,7 милиона души, което представлява една трета от смъртните случаи", съобщи ЕАОС. 

Най-малко 18 процента от тези смъртни случаи са причинени от фактори, свързани с околната среда - 130 000 души умират всяка година от последиците от замърсяването с фини прахови частици, а 115 000 смъртни случая се регистрират в резултат на екстремни студове или жеги.

Всяка година освен това се диагностицират най-малко 6 милиона нови случая на сърдечносъдови заболявания, което струва на Европа около 282 милиарда евро.

Според Европейската агенция за околна среда  своевременната реакция е от решаващо значение за промяна в положителна посока.

"ЕС вече е напът да постигне целта на плана за действие "Към нулево замърсяване" за намаляване на преждевременните смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, с повече от 55 процента спрямо 2005 г. до 2030 г.", посочва базираната в Копенхаген агенция.

Въпреки това е необходимо да се направи повече, по-специално чрез повишаване на обществената осведоменост за сърдечносъдовите рискове, свързани със стресови фактори от околната среда, намаляване на шума от транспорта и засилване на регулациите за химическите вещества.

/ВБ/

Списание ЛИК

Към 22:45 на 03.11.2025 Новините от днес

