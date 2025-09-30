Няма непобедима пандемия, заяви Гергана Паси на кръгла маса за проблемите от затлъстяването

Подробно търсене

София Господинова
В Народното събрание се провежда кръгла маса на тема "(Не?)Победимите пандемии – Затлъстяването“ Снимки: Милена Стойкова/БТА
София,  
30.09.2025 16:06
Няма непобедима пандемия, която е пряка функция от начина ни на живот. Това заяви Гергана Паси, президент на "ПанЕвропа България" и председател на „Коалиция затлъстяване“ на кръгла маса на тема „(Не?)Победимите пандемии - затлъстяването“. Събитието се провежда в Народното събрание и е насочено към необходимостта от национална програма за борба със затлъстяването.

Във форума участват доц. Наталия Киселова, председател на Народното събрание, министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, проф. Костадин Ангелов, председател на Комисия по здравеопазването, лекари и специалисти по затлъстяване.

Всички ние, които инвестираме от времето и от знанията си в стартирането на тази инициатива, не вярваме, че пандемиите са непобедими. Изготвеният доклад по проблемите на затлъстяването се дискутира на най-високата трибуна – Народното събрание, което е особен знак към обществото и към професионалната гилдия за това, че всички разбираме спешността на усилието, каза Гергана Паси.

Тя допълни, че "ПанЕвропа България" е започнала с непобедимите пандемии точно преди пет години, когато пандемия от ковид удари всички ни по много жесток начин и България се оказа втора в света по смъртност от ковид. "И това не е като да си втори в света по волейбол, а точно обратната проекция на един много значим проблем", каза Гергана Паси. С факта, че днес зад доклада на "ПанЕвропа" за затлъстяването застава такава внушителна професионална общност, наистина се дава знак, че нищо не може да бъде решено и никоя пандемия не може да бъде преодоляна, ако не обединим усилия, заяви Гергана Паси.

Тя обърна внимание, че броят на хората с наднормено тегло в света се е утроил от 1975 г. насам, а затлъстяването при децата се очаква да нарасне с 60% в следващото десетилетие. Затлъстяването повишава риска от незаразни болести, включително от 13 вида рак, сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2, каза още президентът на "ПанЕвропа България".

