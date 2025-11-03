Подробно търсене

Тодор Симов: "Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948"

Боян Денчев
снимка: БТА
Враца,  
03.11.2025 20:58
 (БТА)

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана доволен от равенството 0:0 у дома срещу ЦСКА 1948.

„Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948. Ако бяхме развили малко по-добре ситуациите в края на мача, дори можехме да се поздравим с успеха. Може би там ни липсваше увереност.

Последните мачове са доказателство, че кондиционно отборът, все пак се събира умора, имаме повече мачове, но основното нещо е страхотен характер, което компенсира всичко друго.

Допуснахме доста неточности в защита, удари към вратата, но можем да поздравим Митко Евтимов за един блестящ мач“, заяви Тодор Симов.

/БД/

