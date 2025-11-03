Шаби Алонсо преди визитата на „Анфийлд“: „Да се дистанцирам от емоционалността на тези мачове е важно“

Шаби Алонсо се завръща на “Анфийлд”, където направи кариера като футболист на Ливърпул. Сега той идва като старши треньор на Реал Мадрид за среща от 4-ия кръг на основната фаза от Шампионската лига. Испанецът постигна победа в Ел Класико с 2:1 над Барселона и общо има 13 победи само 1 загуба от началото на сезона.

„Винаги е хубаво да се върнеш на място, където са те обичали толкова много. Опитвам се емоциите да не ме завладяват. Да не влияят на подготовката… каквото трябва да се случи, ще се случи. Да се дистанцирам от емоционалността на тези мачове е важно, за да мога да остана концентриран върху това, което трябва да направя.

Трент е добре, онзи ден не игра заради контекста на мача. На разположение е и може да се включи. Имаме нужда от него, защото е качествен футболист. Трябва да му помогнем, като му дадем това, от което има нужда, за да покаже най-доброто си ниво. Относно какво усеща - не сме говорили за това, честно казано. Той трябва да има своите собствени чувства и да ги изживее по своя начин. Неговата история е различна — той израсна тук… Спомням си, когато дойде от академията и започна да тренира с нас“, заяви Шаби Алонсо.