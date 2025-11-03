ННА: Ливан и Египет подписаха множество споразумения по време на сесията на Ливанско-египетския съвместен комитет

site.btaННА: Ливан и Египет подписаха множество споразумения по време на сесията на Ливанско-египетския съвместен комитет
Десетата сесия на Ливанско-египетския съвместен комитет приключи в Кайро, съпредседателствана от ливанския премиер Науаф Салам и египетския му колега Мостафа Мадбули в присъствието на министри и висши служители от двете страни, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
Срещите доведоха до подписването на 15 споразумения, меморандуми за разбирателство и изпълнителни програми, обхващащи широк спектър от области, включително икономика, търговия, транспорт, образование, селско стопанство, енергетика, финанси, промишленост, околна среда, защита на потребителите и регулаторна координация.
Представлявайки Ливан, министърът на благоустройството и транспорта Фаиез Расамни подписа три споразумения за стратегическо сътрудничество.
Те включват споразумение за сътрудничество в областта на морския транспорт, което е насочено към подобряване на морското корабоплаване, обмен на технически опит и развитие на пристанищното сътрудничество между двете страни.
Подписана бе също така изпълнителна програма в рамките на протокола за индустриално сътрудничество, предназначена да развива индустриалния капацитет, да насърчава продуктивни партньорства и да насърчава обмена на технологии и опит в областта на промишлеността и транспорта.
Двете страни подписаха и протокол за обучение в гражданската авиация, фокусиран върху изграждането на капацитет, обмен на технически знания и специализираното обучение в авиацията.
В свое изявление пресслужбата на Министерството на благоустройството и транспорта определи споразуменията като стратегическа стъпка към задълбочаване на интеграцията между Ливан и Египет, допринасяйки за развитието на транспортния, индустриалния и авиационния сектор, същевременно укрепвайки трайното развитие и в двете страни.
Министерството добави, че тези инициативи отразяват споделения ангажимент на Бейрут и Кайро за разширяване на сътрудничеството и обмена на експертен опит в ключови сектори, необходими за дългосрочен растеж и напредък.
