ННА: Ливан и Египет подписаха множество споразумения по време на сесията на Ливанско-египетския съвместен комитет

Десетата сесия на Ливанско-египетския съвместен комитет приключи в Кайро, съпредседателствана от ливанския премиер Науаф Салам и египетския му колега Мостафа Мадбули в присъствието на министри и висши служители от двете страни, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Срещите доведоха до подписването на 15 споразумения, меморандуми за разбирателство и изпълнителни програми, обхващащи широк спектър от области, включително икономика, търговия, транспорт, образование, селско стопанство, енергетика, финанси, промишленост, околна среда, защита на потребителите и регулаторна координация.

Представлявайки Ливан, министърът на благоустройството и транспорта Фаиез Расамни подписа три споразумения за стратегическо сътрудничество.

Те включват споразумение за сътрудничество в областта на морския транспорт, което е насочено към подобряване на морското корабоплаване, обмен на технически опит и развитие на пристанищното сътрудничество между двете страни.

Подписана бе също така изпълнителна програма в рамките на протокола за индустриално сътрудничество, предназначена да развива индустриалния капацитет, да насърчава продуктивни партньорства и да насърчава обмена на технологии и опит в областта на промишлеността и транспорта.

Двете страни подписаха и протокол за обучение в гражданската авиация, фокусиран върху изграждането на капацитет, обмен на технически знания и специализираното обучение в авиацията.

В свое изявление пресслужбата на Министерството на благоустройството и транспорта определи споразуменията като стратегическа стъпка към задълбочаване на интеграцията между Ливан и Египет, допринасяйки за развитието на транспортния, индустриалния и авиационния сектор, същевременно укрепвайки трайното развитие и в двете страни.

Министерството добави, че тези инициативи отразяват споделения ангажимент на Бейрут и Кайро за разширяване на сътрудничеството и обмена на експертен опит в ключови сектори, необходими за дългосрочен растеж и напредък.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)