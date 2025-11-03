Хърватският народен театър става на 130 години

Хърватският народен театър (ХНТ) в Загреб навърши днес 130 години – събитие, ознаменувано с отварянето на нова театрална сцена. Публиката за първи път прекрачи в сграда, символизираща бъдещето на сценичните изкуства, а историческият момент бе отбелязан с изпълнението на празничната програма „Слава на изкуството 2.0“, по аналогия с тържествената програма „Слава на изкуството”, изпълнена на откриването на ХНТ през 1895 г.

Артистичното събитие обединява ансамблите на Драмата, Операта и Балета на Хърватския народен театър, а сред гостите на тържественото откриване тази вечер са премиерът Андрей Пленкович, министърът на културата и медиите Нина Обулен и други министри, кметът на Загреб Томислав Томашевич, както и депутати, дипломати, акредитирани в Загреб, културни дейци, представители на академичната общност и на обществени организации.

Режисьор на програмата „Слава на изкуството 2.0“ е Крешимир Доленчич, който, заедно с драматурга Дино Пешут, пише и сценария за представлението, а оркестъра дирижира Иван Йосип Скендер.

„Тази вечер ще бъде посветена на изкуството във всичките му форми – музика, думи, движение, образ и пространство. Синтез от музикални, драматични и визуални елементи, „Слава на изкуството 2.0“ носи дълбоко уважение към хърватската културна традиция и театрално наследство, но също така отваря вратата към новите поколения. Искаме да покажем как традицията и модерността се допълват взаимно и как нови пространства и технологии могат да бъдат използвани за задълбочаване на преживяването на изкуството", каза преди откриването директорът на Хърватския народен театър в Загреб, д-р Ива Храсте Сочо. По думите ѝ откриването на новата сцена – HNK2, бележи началото на нова ера за столичния народен театър, "в която изкуството остава централно място за създаване на културна идентичност и социално развитие".

С изграждането на втората сцена на Хърватския народен театър е решен проблемът с недостатъчния капацитет на основната сграда. В новата сцена са инвестирани 45 милиона евро, като от държавния бюджет са отпуснати 25 милиона евро, а 20 милиона са от Фонда за солидарност на ЕС. Залата е оборудвана с най-модерната осветителна, озвучителна и сценична техника, включително и с място за оркестъра. Първото представление на новата сцена ще бъде на 14 и 15 ноември с нова продукция на мюзикъла „Кабаре“, който обединява ансамблите на Драмата, Операта и Балета на Хърватския народен театър в съвместен артистичен проект.

Сградата на Хърватския народен театър, открита през 1895 г., е проектирана в необароков стил от известните виенски архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, най-известните от онази епоха проектанти на театрални сгради – 48 в цяла Европа, в това число и на сградата на Народния театър „Иван Вазов“ в София.