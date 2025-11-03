Подробно търсене

Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнир в Аржентина

Боян Денчев
БТА, Пазарджик (21 септември 2023) В Пазарджик се провежда турнир по тенис на клей за жени на Световната федерация ITF с награден фонд 40 хиляди долара. На снимката: Гергана Топалова.Снимка: Николета Манджукова/БТА (БТ)
Тукуман,  
03.11.2025 21:37
 (БТА)

Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнира в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара. 

Българката направи обрат и победи с 5:7, 6:3, 7:5 представителката на домакините Берта Бонарди. Срещата продължи 2 часа 57 минути.

Топалова поведе с 5:3 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 5:7. Българката направи цели пет пробива във втораата част и я спечели с 6:3. Топалова допусна изоставане с 1:4 в третия решетелен сет, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира с победата.

/БД/

