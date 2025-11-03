Подробно търсене

Иван Стоянов: "Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно"

Боян Денчев
снимка: БТА
Враца,  
03.11.2025 20:47
 (БТА)

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че тимът му ще продължи битката за титлата, въпреки равенството 0:0 при визитата на Ботев Враца. „Червените“ вече са на 5 точки от лидера Левски.

„Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше много добре и не ни се получи. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Има такива мачове, просто трябва да го забравим и да продължим напред.

Да, две точки сме загубили тук, но не сме паднали, трябва да се вдигнем по най-бързия начин. Ние имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и всеки се бори за мястото си.

Имаме двама класни нападатели, които ще заместят Диало“, заяви Иван Стоянов.

