Даниеле Де Роси е фаворит да поеме Дженоа

site.btaДаниеле Де Роси е фаворит да поеме Дженоа
Бившият старши треньор на Рома Даниеле Де Роси може да застане начело на Дженоа, според Sky Sport Italia.
След уволнението на Патрик Виейра, клубът активно търси негов заместник. Преговорите с Де Роси напредват добре и се очаква той да подпише договор до края на сезона.
41-годишният Де Роси пое Рома през януари 2024 г., замествайки португалския треньор Жозе Моуриньо. В 30 мача под ръководството на Де Роси отборът е спечелил 14, загубил 7 и е завършил 9 наравно.
