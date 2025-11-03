Подробно търсене

Даниеле Де Роси е фаворит да поеме Дженоа

Боян Денчев
снимка: АР, Antonio Calanni
Генуа,  
03.11.2025 21:04
 (БТА)

Бившият старши треньор на Рома Даниеле Де Роси може да застане начело на Дженоа, според Sky Sport Italia.

След уволнението на Патрик Виейра, клубът активно търси негов заместник. Преговорите с Де Роси напредват добре и се очаква той да подпише договор до края на сезона.

41-годишният Де Роси пое Рома през януари 2024 г., замествайки португалския треньор Жозе Моуриньо. В 30 мача под ръководството на Де Роси отборът е спечелил 14, загубил 7 и е завършил 9 наравно.

/БД/

Към 21:14 на 03.11.2025 Новините от днес

