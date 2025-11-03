Открита е жената, която се издирваше в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Подробно търсене

Йоана Димитрова
Снимка: БТА (архив)
София,  
03.11.2025 21:05
 (БТА)

Открита е жената, която се издирваше в района на Северна Витоша, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Това се е случило в района на киноцентъра „Бояна“ около 17:30 часа. 

Осемдесет и пет годишната жена е била дезориентирана и премръзнала. Екип на Спешна помощ я е откарал в болнично заведение.  

/АБ/

