Открита е жената, която се издирваше в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Открита е жената, която се издирваше в района на Северна Витоша, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Това се е случило в района на киноцентъра „Бояна“ около 17:30 часа.

Осемдесет и пет годишната жена е била дезориентирана и премръзнала. Екип на Спешна помощ я е откарал в болнично заведение.