Директорът на столичната болница „Княгиня Клементина” ще изпрати днес на общинската комисия по здравеопазване корекции в обществена поръчка за доставка на ПЕТ скенер

Директорът на Пета Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина” – София д-р Любомир Денчев ще изпрати днес на общинската комисия по здравеопазване и социална политика корекции в обществена поръчка за доставка на ПЕТ (позитронно-eмисионната томография) скенер. Около това решение се обединиха членовете на комисията и д-р Денчев след изслушването му по време на заседание на комисията по повод медийни публикации за нарушения в обществената поръчка.

Обществената поръчка има нужда от корекции, а дали можем да променим генерално модела, ще решим в Столичния общински съвет, каза за БТА председателят на комисията Ваня Григоров. По думите й обществената поръка продължава, ще бъдат направени нужните корекции. Очакваме днес д-р Денчев да ни изпрати корекциите, които са направени в отговор на препоръките на Агенцията за обществени поръчки, допълни тя.