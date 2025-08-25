Подробно търсене

Институт за изследване на войната: Лавров повтори в интервю с Ен Би Си, че Кремъл ясно отхвърля инициативите на САЩ за мир в Украйна

Петя Димитрова
Институт за изследване на войната: Лавров повтори в интервю с Ен Би Си, че Кремъл ясно отхвърля инициативите на САЩ за мир в Украйна
Институт за изследване на войната: Лавров повтори в интервю с Ен Би Си, че Кремъл ясно отхвърля инициативите на САЩ за мир в Украйна
Руският министър на външните работи Сергей Лавров на съвместна пресконференция с индийския си колега в Москва, Русия, 21 август 2025 г. Снимка: АП/Alexander Zemlianichenko, Pool
Вашингтон,  
25.08.2025 14:09
 (БТА)
Етикети

Руският министър на външните работи Сергей Лавров използва англоезично интервю с американска медия, за да преповтори категоричния отказ на Кремъл да се съгласи с предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна, пише в доклад на Института за изследване на войната.

Лавров заяви в интервю за Ен Би Си, че руски представители са обяснили военните цели на Русия по време на срещи с Тръмп и други американски длъжностни лица, като тези цели са били разяснени и публично. Той посочи, че публичните изявления на Русия за войната предават същите послания, които руските официални лица имат за цел да представят на срещи при закрити врата.

“Продължаващото настояване на Лавров, че всяко прекратяване на войната трябва да вземе предвид “коренните причини“ за Русия, както и многократното (настояване) след срещата на върха в Аляска на 15 август, продължава да сочи за това, че военните цели на Русия не са се променили“, се посочва в доклада.

/ЛМ/

Свързани новини

25.08.2025 14:15

Зеленски: Украйна има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на оръжия от САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия за военните си действия срещу Русия, предаде Ройтерс.
25.08.2025 08:45

Западният печат коментира честванията на Деня на независимостта на Украйна – четвърти след руското нахлуване в страната

Западните издания коментират тази сутрин вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна и по-конкретно – усилията за постигане на мир, настоящата позиция на САЩ по въпроса, както и изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни
24.08.2025 18:39

Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп на срещата им в Аляска, каза Джей Ди Ванс

Руският президент Владимир Путин направи "големи отстъпки" на американския си колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска на 15 август, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес. "Мисля, че руснаците направиха значителни
23.08.2025 17:34

Зеленски: Рамката за гаранциите за сигурността на Украйна ще бъде финализирана до дни

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна и засилването на участието на Нидерландия в този процес с нидерландския министър-председател Дик Схоф.
22.08.2025 22:07

Тръмп каза, че „не е доволен“, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е доволен от факта, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна, и че като цяло е "недоволен" от продължаването на войната, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:41 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация