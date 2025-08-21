Подробно търсене

Путин разбира само от сила и натиск, каза Зеленски

Николай Станоев
Путин разбира само от сила и натиск, каза Зеленски
Путин разбира само от сила и натиск, каза Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски отправя едно от вечерните си видеообръщения. Снимка: УНИАН
Киев,  
21.08.2025 23:58
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.

"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".

Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.

През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.

"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.

