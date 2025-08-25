Подробно търсене

Зеленски: Украйна има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на оръжия от САЩ

Пламен Йотински
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му разчита на помощта от Норвегия. Снимка: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP
Киев,  
25.08.2025 14:15
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия за военните си действия срещу Русия, предаде Ройтерс.

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция в Киев с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, където също така заяви, че Норвегия може да допринесе за гаранциите за сигурност на Украйна, когато става въпрос за противовъздушна отбрана и морска сигурност.

Зеленски допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин.

На пресконференцията с норвежкия премиер украинският президент заяви, че се очаква представители на САЩ и Украйна да се срещнат по този въпрос, както и по въпроса за потенциални гаранции за сигурност, по-късно тази седмица.

Украйна разчита на помощта на Норвегия, особено при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза Зеленски на пресконференцията със Стьоре, предаде Укринформ.

"Русия се опитва да попречи на подготовката ни за зимата, като нанася удари по енергийната ни инфраструктура. Това засяга не само производството на електроенергия и топлоенергия, но и производството на природен газ. Ето защо ние високо ценим помощта на Норвегия за подпомагане на Украйна при закупуването на газ“, заяви той.

Зеленски отбеляза, че миналата година поне един милион украински семейства са имали отопление в домовете си благодарение на сътрудничеството с Норвегия.

Норвегия отпуска около 7 милиарда норвежки крони (696,12 млн. долара) за финансиране на системи за противовъздушна отбрана за Украйна, допълни Укринформ.

Норвежкото правителство ще предложи да отделя 85 милиарда крони (7,2 милиарда евро) за помощ за Украйна през следващата година, както и през 2025 г., обявиха днес от канцеларията на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в деня, в който той посети Киев, съобщи АФП.

Ако предложението бъде прието от парламента, това ще доведе до обща помощ, гражданска и военна, в размер на 275 милиарда крони (над 23 милиарда евро), която Норвегия, един от основните поддръжници на Украйна, планира да предостави на Киев за периода 2023-2030 г., обобщава АФП.

