Руски агент е насочвал удари срещу Одеска област под прикритието на жена

Анелия Пенкова
Изображение: БТА
Киев,  
25.08.2025 20:48
 (БТА)
Руски агент бе осъден днес на 15 години затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност. 

Разследването установи, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в "Телеграм", който предлага лесна печалба. За прикритие мъжът си е пуснал дълга коса, носил е женски дрехи и се е гримирал. 

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта. 

Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Той е предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки. 

Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона.

 

/ДИ/

