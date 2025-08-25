Локализиран е пожар в близост до автомагистрала "Тракия", в района 141-ви километър в посока София

Локализиран е пожар от горящи сухи треви в близост до автомагистрала "Тракия", в района 141-ви километър в посока София, съобщи за БТА старши комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

Временно е ограничено преминаването при 141-ви километър на АМ „Тракия“ поради задимяване от пожар. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението се регулира от "Пътна полиция".

На място са изпратени пет противопожарни екипа. Заради пожара се налага ограничаване на движението в платното в посока София в района на 142-ри – 143-и километър заради задимяване. Пожарът е локализиран от страна на магистралата, а огнеборците на място продължават работа по другия фронт – около с. Ясно поле, каза Димов. "Гасят колегите, надяваме в най-скоро време да приключат", добави той.

От Областната дирекция на МВР в Пловдив казаха за БТА, че заради задимяването в района на пожара движението е било спряно за кратко. То вече е възстановено, но са се натрупали изчакващи автомобили и е натоварено в посока София.