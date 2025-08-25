Волейболният Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Шесткратните шампиони на България по волейбол за мъже от ВК Нефтохимик 2010 се събраха днес за първа тренировка за новия сезон 2025/2026, съобщиха от бургаския клуб.

Заниманието се състоя в бургаската зала „Бойчо Брънзов“. Тренировката бе под ръководството на старши треньора Франческо Кадеду.

Италианецът ще води заниманията до вторник, преди да се присъедини отново към подготовката на мъжкия национален отбор, в който е помощник на сънародника си селекционер Джанлоренцо Бленджини, за световното първенство в Тайланд от 12 до 28 септември.

Докато Кадеду е с държавния тим, подготовката на ВК Нефтохимик 2010 ще се води от спортния директор Иван Станев, който бе начело на тима в началото на миналия сезон.