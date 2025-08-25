Волейболният Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: neftochimicvolley.com
Бургас,  
25.08.2025 16:07
Шесткратните шампиони на България по волейбол за мъже от ВК Нефтохимик 2010 се събраха днес за първа тренировка за новия сезон 2025/2026, съобщиха от бургаския клуб.

Заниманието се състоя в бургаската зала „Бойчо Брънзов“. Тренировката бе под ръководството на старши треньора Франческо Кадеду.

Италианецът ще води заниманията до вторник, преди да се присъедини отново към подготовката на мъжкия национален отбор, в който е помощник на сънародника си селекционер Джанлоренцо Бленджини, за световното първенство в Тайланд от 12 до 28 септември.

Докато Кадеду е с държавния тим, подготовката на ВК Нефтохимик 2010 ще се води от спортния директор Иван Станев, който бе начело на тима в началото на миналия сезон.

