Международна седмица на джаза започва днес в Габрово

Международната седмица на джаза започва в Габрово днес и ще продължи до 28 август, съобщават организаторите от Народно читалище „Будителите-2017“. Те уточняват, че събитието е резултат от съвместните усилия на читалището, бизнеса, местната общност и администрацията.

Седмицата на джаза ще припомни мястото на Габрово в родната джаз традиция, особено приноса на забележителния музикант Манол Цоков, основал първия следвоенен джаз клуб в страната преди 60 години и Международния Диксиленд парад през 1983 г. Въпреки че Маестрото вече не е сред живите, неговото дело продължават децата, израснали покрай него. На двама от тях – джаз вокалистите Весела Морова и Цветомир Цанков – са поверени лекториите в първите два дни на фестивала.

Седмицата ще бъде открита от Павел Цонев & Бенд с участието на Вероника Гочева (вокал), Павел Цонев (бас китара), Георги Белчев (пиано) и Виктор Христов (барабани). Павел Цонев е джаз пианист, който се завръща в Габрово, за да сподели своя опит, като в момента е вокален педагог в училището за музикални и сценични изкуства в Стара Загора.

Във втората фестивална вечер градът ще огласи Lady G трио с джаз класики като „Dream a Little Dream“ и суинг от времето на Ела Фицджералд, Дюк Елингтън и Нат Кинг Кол. Музиката на триото Джорджия Павлова, Илко Градев и Стоил Иванов, със специалното участие на Стефан Косев, е жива и танцувална, затова организаторите съветват посетителите да се подготвят с удобни обувки.

На 27 август Габрово ще посрещне легендата на британския суинг Рей Джелато с неговия бенд The Giants. Музикантите връщат интереса към винтидж джаз и суинг ерата, като добавят модерно звучене. Джаз певецът и тенор саксофонист, който гостува на най-авторитетните джаз фестивали по света, ще излезе на сцената на централния площад „Възраждане“, където ще се включат и танцьорите от Линди Хоп – Русе. Ретро атмосферата ще бъде подсилена с изложение на автомобили от ерата на суинга. Денят на големия концерт ще започне с весел джаз за деца, ще продължи с церемониален марш по централната улица „Радецка“ и ще събере деца, които ще „рисуват джаз“.

Преди Рей Джелато ще свири норвежката суинг диксиленд група Swing’it Dixieband, вдъхновена от златната епоха на Ню Орлиънс. Създадени в Лондон и обиколили големите джаз сцени в Европа, музикантите ще преобразят сцената в духа на Великия Гетсби от 20-те години на миналия век.

Програмата на последната вечер включва среща с изследователя на джаза Владимир Гаджев, който ще представи книгата си „История на забавната и танцова музика в България“ и ще прожектира архивни филми за първите джаз фестивали по света. Честта да закрият събитието се пада на Stigma Swing Dixie Band от Гърция, чието развитие е пряко свързано с Габрово и Манол Цоков още от 80-те години на миналия век. Джазмените от град Коринт са първият ансамбъл в Гърция с ориентация към ранния джаз, вдъхновен от Суинг дикси бенд Габрово, гостувал за първи път в Гърция през 1987 година. Те ще почетат своя ментор и ще сложат финалната точка на първото издание на Седмицата на джаза в Габрово, която организаторите се надяват да развият и надградят след дългогодишната пауза в международните джаз изяви.