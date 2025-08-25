Международен консорциум предлага в Норвегия първата в света търговска услуга за транспортиране и складиране на въглеродни емисии на морското дъно

Международният консорциум "Нордърн лайтс" (Northern Lights), предлагащ първата търговска услуга за транспортиране и съхранение на въглеродни емисии в света, е реализирал "успешно" първата въглеродна инжекция на дъното на Северно море. Това съобщи днес компанията, цитирана от Франс прес.

"Нордърн лайтс", обединяващ гигантите "Екуинор" (Equinor), "Шел" ( Shell) и "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), е търговски проект, който срещу заплащане от промишлени или енергийни компании се занимава с транспортирането и складирането на въглероден диоксид, уловен от комини на заводи или електроцентрали в Европа.

"Вече инжектирахме и съхранихме безопасно първото количество въглероден диоксид в резервоара", заяви директорът на съвместното предприятие Тим Хайн, цитиран в комюникето.

"Нашите кораби, съоръжения и кладенци вече са в експлоатация", добави той.

След като се улови, въглеродният диоксид се втечнява и се транспортира с кораб до терминалa Ейгарден, близо до Берген, Западна Норвегия, откъдето се прехвърля в големи резервоари и след това се инжектира чрез тръба на 110 километра от брега в солен водоносен пласт на 2600 метра под морското равнище.

Технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) е посочена от Междуправителствената група от експерти по изменението на климата сред решенията за намаляване на въглеродния отпечатък на индустрии, които се затрудняват в процеса на декарбонизация като циментовите заводи или стоманодобивната промишленост.

Първият обем въглероден диоксид, инжектиран в резервоара на "Нордърн лайтс", идва от циментен завод, експлоатиран от германската компания "Хайделберг матириълс" (Heidelberg Materials) в Бревик, Югоизточна Норвегия.

Технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид обаче остава сложна и скъпа, особено в сравнение с покупката на "разрешителни за замърсяване" или Европейската система за търговия с квоти за емисии (ETS).

Освен с партньорите си при стартирането на проекта "Хайделеберг матириълс" и "Хафслунд Целсио" (Hafslund Celsio) – чиято инсталация за изгаряне на отпадъци близо до Осло трябва да започне да улавя въглероден диоксид от 2029 г. – "Нордърн лайтс" е подписала досега само три търговски договора в Европа.

Те се отнасят за завод за амоняк на "Яра" (Yara) в Нидерландия, две електроцентрали на биомаса на "Йорстед" (Orsted) в Дания и електротермична електроцентрала на "Стокхолм екзерджи" (Stockholm Exergi) в Швеция.

Финансиран до голяма степен от норвежката държава, "Нордърн лайтс" има годишен капацитет за съхранение от 1,5 милиона тона въглероден диоксид, който се очаква да бъде увеличен до 5 милиона тона до края на десетилетието.