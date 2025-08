Пловдивчани се насладиха на популярни джаз стандарти под светлината на хиляди свещи

"Природата, енергията в България, хората – всичко това много ме зарежда и очаквам с нетърпение да направим едно страхотно шоу", каза за БТА певецът, пианист, тромпетист и композитор Боби Вълчев преди концерта в Античния театър в Пловдив.

Той посочи, че се чувства зареден с изключително много енергия за събитието. "Думите са слаби, абсолютно безсилни, да изкажат това, което чувствам и емоцията ми от срещата с българската публика в Пловдив", добави той.

"За мен е изключителна радост и удоволствие да бъдем отново тук в Античния театър, след една година, и да правим този красив концерт на свещи, за да ви върнем малко към миналото, когато не имало ток, дигитализация, компютри, телефони, смартфони. Хората са си пяли и са си комуникирали на свещи и ние също ще направим така тази вечер".

С тези думи Вълчев откри събитието, на което заедно с музикантите от "Биг бенд Пловдив" изпълни под светлината на общо 17 000 свещи популярни джаз стандарти в аранжименти за биг бенд.

Концертът започна с песента "Cry me a river" и продължи с други познати изпълнения като "Sway", "Fever", "Sunny“, "Can’t take my eyes of you", "All of me", "Save the last dance for me" и "New York, New York".

С него на сцената се качи и певецът Клод Джей Уудс от легендарната група Earth, Wind & Fire, който по думите на Вълчев е негов личен приятел и много обича България.

Лятното турне "Джаз концерти на свещи" завърши с класиката "My way" и дълги аплодисменти на публиката.

Миналата година Боби Вълчев и „Биг бенд Пловдив“ отново озариха сцената на Античния театър със свещи.

Боби Вълчев живее в Дубай от 15 години, където изнася концерти, участва в събития, преподава, композира и записва музика. Преди година получава от правителството на ОАЕ "златна виза% заради приноса му към местната култура и образование. Свирил е пред кралските семейства на емирствата, а на една сцена е излизал с Лайнъл Ричи, Стинг, Крис Боти, Earth, Wind & Fire.