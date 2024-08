Боби Вълчев подари на хиляди пловдивчани и гости на града джаз концерт на свещи

Певецът, пианист, тромпетист и композитор Боби Вълчев подари на хиляди пловдивчани и гости на града джаз концерт в Античния театър, който премина под светлината на общо 17 000 свещи. Публиката наброяваше няколко хиляди души, а Вълчев и музикантите от Биг Бенд - Пловдив изпълниха за тях световноизвестни джаз произведения на Франк Синатра, Майкъл Бубле, Луис Армстронг и много други.

Концертът беше открит с песента "Cry me a river" и продължи с други познати джаз класики като "Sway" и "Fly me to the moon". Към някои от песните Боби Вълчев добави авторски акцент, като засвири на тромпет заедно с Биг Бенд - Пловдив. Комбинацията от джаз музика и инсталацията от хиляди свещи превърна вечерта във визуален спектакъл.

Според организаторите на събитието идеята за изявата на свещи се ражда в Дубай, като подобни концерти с толкова голям брой свещи са рядкост. Към момента световният рекорд е държан в Ню Йорк с 16 000 свещи, но събитието в Пловдив го надмина.

Миналата година Боби Вълчев и Биг бенд – Пловдив отново озариха сцената със свещи на концерт в парк Бунарджика.

Боби Вълчев живее в Дубай от 14 години, където изнася концерти, участва в събития, преподава, композира и записва музика. Наскоро получи от правителството на ОАЕ „златна виза” заради приноса му към местната култура и образование. Свирил е пред кралските семейства на емирствата, а на една сцена е излизал с Лайнъл Ричи, Стинг, Крис Боти, Earth, Wind & Fire.