Черно море постигна домакински успех срещу Берое в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг в Първа лига: Черно море - Берое - 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Жоао Педро 39, 2:0 Николай Златев 78,

3:0 Николай Златев 89, 4:0 Николай Златев 90+6 дузпа по-късно днес: Ботев Пловдив - Арда Кърджали от неделя: Локомотив София - Монтана - 3:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Анте Аралица 4, 2:0 Спас Делев 16, 3:0 Ерол Дост 20 червен картон: Божидар Кацаров 65 (Локомотив София) Левски - Славия - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Борислав Рупанов 70, 2:0 Евертон Бала 83 от събота: Лудогорец - Добруджа - 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Милчо Ангелов 3, 1:1 Ивайло Чочев 22-дузпа, 2:1 Йоел Андерсон 78 Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89 от петък: Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3 ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София) временно класиране: 1. Левски 3 3 0 0 9:1 9 точки 2. Лудогорец 3 3 0 0 8:1 9 3. Черно море 3 2 1 0 7:2 7 4. ЦСКА 1948 3 2 1 0 4:2 7 5. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7 6. Локомотив София 3 1 2 0 5:2 5 7. Спартак Варна 3 0 3 0 2:2 3 8. Добруджа 3 1 0 2 3:4 3 9. Ботев Враца 3 0 2 1 3:4 2 10. ЦСКА 3 0 2 1 2:3 2 11. Берое 3 0 2 1 1:5 2 12. Ботев Пловдив 2 0 1 1 2:3 1 13. Арда Кърджали 2 0 1 1 1:2 1 14. Славия 3 0 1 2 3:6 1 15. Монтана 3 0 1 2 1:9 1 16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0