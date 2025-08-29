В Плевен започна третото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси Time for Wine. Шатрите на изложителите - винопроизводители, занаятчии и майстори на фермерски продукти са разположени в парка на Регионалния исторически музей в Плевен.

"Добре дошли на празника на плодородието, добре дошли на празника на многовековния български опит във винопроизводството, който показва предприемаческия български дух и помага за запазване на традициите, за да вървим напред", каза при откриването на фестивала заместник-кметът на община Плевен Елина Димитрова. Тя пожела на всички участници удовлетворение и успех, а на посетителите – наслада от прекрасните концерти, които предстоят и да „усетят магията от виното“.

Своите пожелания към участници и посетители отправи началникът на отдел „Култура и туризъм“ при Община Плевен Анелия Дечева, председателят на постоянната комисия по култура, читалища, вероизповедания и международна дейност към Общинския съвет Димо Дешев и директорът на Института по лозарство и винарство доц. Емил Цветанов.

След думите за успех началото на фестивала бе поставено с пресъздаване на ритуала гроздобер от изпълнителите на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев. Млади девойки представиха древната традиция за мачкане на обраното грозде за вино с крака.

В съботния ден фестивалът ще продължи с работилници, представени от ас. инж. технолог Светослав Кръстев от плевенския Институт по лозарство и винарство, който ще говори за основните етапи в създаването на вино от гроздето до бутилката и за изкуството на дегустацията. Акцент в културната програма към фестивала е и участието на шеф Боряна Димитрова, която ще приготвя ястия на живо и ще демонстрира специфични техники за готвене с вино. Вечерта програмата ще продължи с класически джаз стандарти на саксофон от Венелин Андреев и джаз концерт на свещи с Боби Вълчев и Биг Бенд Пловдив.

В неделя ученици от Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ в Плевен ще представят традиционните за региона ни сортове грозде.

Организатори на фестивала са Община Плевен и Туристическия информационен център, съорганизатори са Институтът по лозарство и винарство и Регионалният исторически музей в Плевен. Събитието е част от Програмата за развитие на туризма на Община Плевен за 2025 г.

Входът за фестивала е свободен.