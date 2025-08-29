Подробно търсене

Ако Путин не се ангажира със среща със Зеленски, това би означавало, че руският президент е измамил Тръмп, заяви Макрон

Александър Евстатиев
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: АП/Manon Cruz
Париж,  
29.08.2025 21:15
 (БТА)
Ако руският президент Владимир Путин не се ангажира до понеделник да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, това означава, че той е измамил президента на САЩ Доналд Тръмп, каза френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс. 

„Ако това не се случи до понеделник, крайният срок, определен от президента Тръмп, това означава, че за пореден път президентът Путин е изиграл президента Тръмп“, каза Макрон на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Тръмп заплаши с последствия, ако руският и украинският лидер не се срещнат.

Зеленски също припомни изявление на Тръмп, че ще даде на Путин седмица или две, за да се споразумее за двустранна среща с украинския президент, преди евентуално да обяви нови действия срещу Русия.

„Две седмици се навършват в понеделник. И ще напомним това на всички“, каза Зеленски.

