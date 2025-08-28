Подробно търсене

Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски

Пламен Йотински
Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски
Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски
Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц направиха съвместно изявление преди работна вечеря във Форт дьо Брегансон в Южна Франция. Снимка: Vanon Cruz/Pool via AP
Париж,  
28.08.2025 21:39
 (БТА)
Етикети

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски. 

Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво.

Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. 

"Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".

/СХТ/

Свързани новини

28.08.2025 19:11

Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации

Германският канцлер Фридрих Мерц днес пристигна във Франция за разговори с президента Еманюел Макрон, като двете правителства ще имат консултации по икономическата политика и сигурността на фона на политическата криза в Париж, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:33 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация