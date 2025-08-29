Подробно търсене

Поддръжниците на Украйна ще организират нова среща относно следвоенните гаранции, заяви Макрон

Александър Евстатиев
Френският президент Еманюел Макрон се здрависва с немския канцлер Фридрих Мерц при срещата им в Тулон. Снимка: АП/Manon Cruz
Тулон,  
29.08.2025 21:09
 (БТА)
Лидерите на около 30 държави, които обещаха да предоставят подкрепа за сигурността на Украйна, след бъдещо мирно споразумение с Русия, ще се срещнат идната седмица, за да обсъдят предложенията, представени от техните военни ръководители, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс. 

Така наречената коалиция на желаещите, създадена от Франция и Великобритания през февруари тази година, води разговори в продължение на месеци на различни нива, за да се опита да начертае планове за това с какво биха могли да допринесат във военно отношение за Украйна, за да възпрат Русия от повторно нападение, след като се стигне до окончателно мирно споразумение. 

Тези усилия бяха в застой през последните месеци, тъй като правителствата заявиха, че всяка европейска военна роля във или около Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност от САЩ като предпазен механизъм, но имаше много малко признаци, че администрацията на Тръмп ще ги предостави.

След среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в средата на август и последвала среща между Тръмп и европейските лидери американският президент за първи тъп намекна за известно военно участие на САЩ, включително въздушна подкрепа, стига Европа да се заеме с планирането.

„Нашите началник-щабове свършиха много важна работа след срещата във Вашингтон и през последните няколко часа отново ни позволиха да определим приноса на всяка от страните“, каза френският президент Еманюел Макрон пред репортери в Тулон, на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. 

Нова среща, на която някои лидери ще присъстват лично, а други онлайн, ще се проведе, за да се обсъди „работата на нашите началници на щабове през последните няколко дни и да се направи равносметка следващата седмица след изтичането на крайния срок“, каза Макрон.

Коалицията е съставена предимно от страни от Европейския съюз, но включва също Турция, Канада и Австралия.

Макрон не посочи кога или къде ще се състои срещата. В нея ще участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски ще участва.

Началникът на френската армия заяви, че военните командири са имали положителни и задълбочени разговори и сега препращат подробните предложения на политическо ниво.

Макрон каза, че приносът от коалицията от желаещи страни ще се съсредоточи върху укрепването на украинската армия, за да се види кой и как ще бъде обучен, финансиран и екипиран.

Ще се разгледа и създаването на „сили за подсигуряване“, в които ще се очертае кои страни ще бъдат готови да изпратят контингенти и от какъв вид войски – сухопътен, морски или въздушен.

Последният елемент включва разполагане на спомагателни сили в страни, съседни на Украйна.

/ВС/

