Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации

Германският канцлер Фридрих Мерц днес пристигна във Франция за разговори с президента Еманюел Макрон, като двете правителства ще имат консултации по икономическата политика и сигурността на фона на политическата криза в Париж, предаде ДПА.

Мерц пристигна в Марсилия преди срещата с Макрон в лятната му резиденция Фор дьо Брегансон, за да подготви така наречения Министерски съвет.

Преди заминаването си канцлерът подчерта важността на укрепването на единния пазар на ЕС.

"Този европейски единен пазар е по-важен за Германия, отколкото за почти всяка друга страна", каза той. "Наличието на отворен европейски единен пазар и тясното сътрудничество с Франция, както и с много други страни в Европа, е в наш дълбок икономически интерес."

Утре половината от правителството на Мерц ще участва в Министерския съвет в Тулон.

Сред очакваните участници от германска страна са министърът на финансите Ларс Клингбайл, министърът на икономиката Катерина Райхе, министърът на отбраната Борис Писториус и министърът на вътрешните работи Александър Добринт.

Сянка върху срещата обаче може да хвърли дълбоката правителствена криза във Франция, отбелязва ДПА. Премиерът Франсоа Байру насрочи вот на доверие в парламента на 8 септември. Очаква се правителството да падне и не може да се изключи провеждането на нови избори. Въпреки че кризата не засяга пряко президентството, тя отслабва позициите на Макрон, посочва ДПА.

Така че Мерц и неговите министри ще преговарят утре с френски кабинет, чийто мандат остава несигурен.