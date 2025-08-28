Подробно търсене

Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации

Пламен Йотински
Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации
Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации
Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон разговарят в Берлин, 23 юли 2025 г. Снимка: John Macdougall/Pool via AP
Марсилия,  
28.08.2025 19:11
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц днес пристигна във Франция за разговори с президента Еманюел Макрон, като двете правителства ще имат консултации по икономическата политика и сигурността на фона на политическата криза в Париж, предаде ДПА.

Мерц пристигна в Марсилия преди срещата с Макрон в лятната му резиденция Фор дьо Брегансон, за да подготви така наречения Министерски съвет.

Преди заминаването си канцлерът подчерта важността на укрепването на единния пазар на ЕС. 

"Този европейски единен пазар е по-важен за Германия, отколкото за почти всяка друга страна", каза той. "Наличието на отворен европейски единен пазар и тясното сътрудничество с Франция, както и с много други страни в Европа, е в наш дълбок икономически интерес."

Утре половината от правителството на Мерц ще участва в Министерския съвет в Тулон. 

Сред очакваните участници от германска страна са министърът на финансите Ларс Клингбайл, министърът на икономиката Катерина Райхе, министърът на отбраната Борис Писториус и министърът на вътрешните работи Александър Добринт.

Сянка върху срещата обаче може да хвърли дълбоката правителствена криза във Франция, отбелязва ДПА. Премиерът Франсоа Байру насрочи вот на доверие в парламента на 8 септември. Очаква се правителството да падне и не може да се изключи провеждането на нови избори. Въпреки че кризата не засяга пряко президентството, тя отслабва позициите на Макрон, посочва ДПА.

Така че Мерц и неговите министри ще преговарят утре с френски кабинет, чийто мандат остава несигурен.

/ДИ/

Свързани новини

27.08.2025 20:03

Лидерите на Германия, Франция и Полша изказаха подкрепата си за Молдова по време на посещение в Кишинев

Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск днес посетиха Молдова в знак на подкрепа за проевропейското правителство на страната преди парламентарните избори през септември, предаде ДПА.
20.08.2025 16:32

Европейски нюзрум: Европа влиза в играта, наред с усилията на Тръмп да посредничи за мирни преговори между Русия и Украйна

След като бяха странични наблюдатели на срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък, европейските лидери се върнаха на масата за преговори в Белия дом в понеделник, съобщи Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:31 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация