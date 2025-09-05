Подробно търсене

Германската армия отчита ръст в набирането на нови войници, каза министърът на отбраната

Анелия Пенкова
Германската армия отчита ръст в набирането на нови войници, каза министърът на отбраната
Германската армия отчита ръст в набирането на нови войници, каза министърът на отбраната
Германският министър на отбраната Борис Писториус. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
05.09.2025 02:27
 (БТА)

Германската армия претърпява обрат по отношение на набирането на нови войници, каза вчера министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА. Той направи изказването си в момент, когато Берлин разработва планове за въвеждане на нова форма на военна служба. 

"Тази година имаме положителен баланс при набирането на войници", каза Писториус пред телевизия "Зат Айнс". "Това означава, че за пръв път от 5 или 6 години има повече войници, присъединили се към армията, отколкото напуснали я", заяви той. 

Въпреки ръста в набирането на войници броят на военнослужещите в Бундесвера миналата година е намалял с около 350 и към края на 2024 г. е стигнал 181 150 души, като в същото време средната възраст на военните се увеличава, сочат данни на министерството на отбраната. 

Съгласно новите цели на НАТО по отношение на капацитета Бундесверът се стреми да увеличи силите си до около 260 000 военнослужещи, плюс 200 000 резервисти, за да може да отговори на заплахата от страна на Русия. 

Резервистите се очаква да се увеличат най-вече чрез доброволци, които ще преминат през новата програма за военна служба, която, ако бъде одобрена от парламента, ще стартира през януари следващата година.

Предложението, което бе одобрено от кабинета на канцлера Фридрих Мерц миналия месец, е свързано с програмата за военна служба, която ще да бъде възобновена 15 години след спирането ѝ през 2011 г. 

Критици предупреждават, че моделът с доброволците няма да успее да увеличи значително броя на войниците и да достигне целите, заложени от НАТО.

/СХТ/

Свързани новини

02.09.2025 21:03

Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време, заяви германският канцлер Фридрих Мерц

Руският президент Владимир Путин "може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време", каза тази вечер канцлерът на Германия Фридрих Мерц в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнц" (Sat.1), предаде ДПА.
01.09.2025 19:19

Германия отхвърли коментарите на Фон дер Лайен относно войски за Украйна

Германският министър на отбраната отхвърли остро като преждевременни коментарите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изпращане на европейски войски в Украйна, като заяви, че тя няма мандат да обсъжда
28.08.2025 19:11

Германският канцлер пристигна във Франция за разговори с Макрон преди съвместни консултации

Германският канцлер Фридрих Мерц днес пристигна във Франция за разговори с президента Еманюел Макрон, като двете правителства ще имат консултации по икономическата политика и сигурността на фона на политическата криза в Париж, предаде ДПА.
28.08.2025 09:21

Германски издания коментират плановете на оръжейния концерн "Райнметал" за откриване на нови заводи, включително в България

Германският печат коментира тази сутрин откриването на високотехнологичен отбранителен завод в Унтерюлс, Германия, както и плановете на концерна "Райнметал" (Rheinmetall) да отвори две фабрики в България.  Вестник "Ханделсблат" пише, че Унтерлюс

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:02 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация