Германската армия отчита ръст в набирането на нови войници, каза министърът на отбраната

Германската армия претърпява обрат по отношение на набирането на нови войници, каза вчера министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА. Той направи изказването си в момент, когато Берлин разработва планове за въвеждане на нова форма на военна служба.

"Тази година имаме положителен баланс при набирането на войници", каза Писториус пред телевизия "Зат Айнс". "Това означава, че за пръв път от 5 или 6 години има повече войници, присъединили се към армията, отколкото напуснали я", заяви той.

Въпреки ръста в набирането на войници броят на военнослужещите в Бундесвера миналата година е намалял с около 350 и към края на 2024 г. е стигнал 181 150 души, като в същото време средната възраст на военните се увеличава, сочат данни на министерството на отбраната.

Съгласно новите цели на НАТО по отношение на капацитета Бундесверът се стреми да увеличи силите си до около 260 000 военнослужещи, плюс 200 000 резервисти, за да може да отговори на заплахата от страна на Русия.

Резервистите се очаква да се увеличат най-вече чрез доброволци, които ще преминат през новата програма за военна служба, която, ако бъде одобрена от парламента, ще стартира през януари следващата година.

Предложението, което бе одобрено от кабинета на канцлера Фридрих Мерц миналия месец, е свързано с програмата за военна служба, която ще да бъде възобновена 15 години след спирането ѝ през 2011 г.

Критици предупреждават, че моделът с доброволците няма да успее да увеличи значително броя на войниците и да достигне целите, заложени от НАТО.