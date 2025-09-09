Белгия се подготвя да удвои отбранителните си способности до 2035 година

Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
Белгия очаква скоро да получи първите доставки от поръчаните 34 изтребителя Ф-35, които ще заменят постепенно около 50 машини Ф-16, обещани на Украйна / Снимка: Белга
Брюксел,  
09.09.2025 10:48
 (БТА)

Белгия се подготвя да удвои до 2035 г. отбранителните си способности, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявления на представители на въоръжените сили. Отбелязва се, че за следващата година във войската ще бъдат открити допълнително 4800 бройки за кандидати между 18 и 25 години.

След месец 130 хиляди белгийски младежи, навършили 17 години, ще получат писмо от министъра на отбраната Тео Франкен с покана да поемат доброволна военна служба за срок от една година. Според опозицията това е част от стремежа на правителството за въстановяване на задължителната военна служба. Държавният съвет (с функциите на конституционен съд) даде отрицателно становище на намерението на министъра заради опасения от злоупотреба с данните на младежите.

За следващите 10 години се предвижда белгийската войска да наброява общо 34 500 военни на редовна служба, 12 800 резервисти и 8500 цивилни. Франкен уточни, че засега се явяват по четирима кандидати за свободно място при начално заплащане от 2000 евро на месец след облагане. Според него въвеждането на задължителна военна служба не е възможно засега, но са необходими допълнителни сили за работа с новата техника, осигурявана в рамките на задълженията към НАТО за равнище на военните разходи.

05.09.2025 02:27

Германската армия отчита ръст в набирането на нови войници, каза министърът на отбраната

Германската армия претърпява обрат по отношение на набирането на нови войници, каза вчера министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА. Той направи изказването си в момент, когато Берлин разработва планове за въвеждане на нова форма на военна служба. 
17.07.2025 10:48

Белгия изпраща близо 200 военни в Литва по границата с Русия

Белгия ще изпрати близо 200 военни в Литва по границата с Русия като част от дейностите на НАТО в защита на източния фланг, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на белгийския министър на отбраната Тео Франкен.
04.07.2025 17:03

Европейски нюзрум: Завръщането на наборната военна служба? Страните от ЕС обсъждат връщането на военната служба

Пълномащабното нападение на Русия срещу Украйна, растящата нестабилност в Близкия изток, завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом хвърлиха европейската отбранителна политика под светлините на прожекторите и накараха Европа да преосмисли своите модели за набиране на войници, пише днес Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.
06.06.2025 09:20

Белгия подкрепя целта от 5 на сто от БВП за отбрана, но настоява за гъвкави срокове

Белгия не е против да постигне целта от пет процента от БВП на разходите за отбрана, но би искала да разполага с гъвкави срокове, каза белгийският министър на отбраната Тео Франкен, цитиран от местни медии. По неговите думи страната ще има нужда от
05.06.2025 12:43

Белгия се присъединява към коалицията в подкрепа на Украйна за водене на електронна война

Белгия се присъединява към международната коалиция в подкрепа на Украйна за водене на електронна война, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на белгийския министър на отбраната Тео Франкен.
17.03.2025 12:07

Белгия трябва да има готовност не само за войни "по избор", а и за войни "по необходимост", според правителството

Белгийските въоръжени сили трябва да бъдат в състояние да участват не само във войни "по избор", както досега, а и във войни "по необходимост", предвиждат политическите насоки на министъра на отбраната Тео Франкен, цитирани в местни медии.

